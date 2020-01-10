РИАМО - 10 янв. В микрорайоне Климовск городского округа Подольск построили общеобразовательную школу на 825 мест, объекту выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Школа станет академическим корпусом Климовской гимназии имени Подольских курсантов. Открытие учреждения образования поможет снизить количество обучающихся во вторую смену в микрорайоне.

«На улице Революции завершили строительство нового образовательного центра. Общая площадь здания составляет более 13,6 тысячи квадратных метров. Объект построен за счет средств бюджета по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В здании есть 33 учебных класса, лаборатории и мастерские, столовая с обеденным залом на 300 мест, малый и большой спортивные залы, музейно-выставочная зона, актовый зал на 300 мест, библиотека с медиатекой, медпункт, административные и вспомогательные помещения.

Рабочие благоустроили прилегающую территорию, установили на ней спортивное ядро со стадионом и беговыми дорожками, зоной подвижных игр и отдыха.