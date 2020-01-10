РИАМО - 10 янв. В двух подмосковных питомниках легально срубили почти 1 тысячу елок к Новому году, посетителей питомников в выходные дни встречали Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«За десять дней декабря почти 1 тысяча колючих красавиц от 1 до 4 метров обрела хозяев и порадовала семьи, приехавшие за елочками в два лесных питомника комитета лесного хозяйства Московской области - Дмитровский и Виноградовский», — говорится в сообщении.

Срубить можно было только специально выращенные для этой цели деревья. Стоимость составляла от 300 рублей за метр.

На территории питомников в выходные дни гостей встречали Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи, которые дарили всем праздничное настроение и угощали желающих горячим чаем, шашлыком и конфетами.