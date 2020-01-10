РИАМО - 10 янв. Обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней девочки предъявили 29-летнему жителю подмосковного Долгопрудного, сейчас следователь ходатайствует об аресте обвиняемого, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«По данным следствия, в период с 7 по 8 января 2020 года обвиняемый, находясь в квартире вместе с 6-летней сестрой своей супруги, совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела было осмотрено место происшествия, допрошены потерпевшая и ее родители, свидетели, назначены судебные экспертизы, проводятся другие необходимые следственные действия.

Сейчас следователь ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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