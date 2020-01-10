РИАМО (КОРОЛЕВ) – 10 янв. Жители Королева могут войти в состав рабочих групп координационного совета округа, сообщается в Instagram-аккаунте совета.

Заявления в первую рабочую группу по вопросам градостроительства и архитектуры необходимо направить до 23 января.

«Информируем вас о том, что в связи с формированием нового состава рабочих групп координационного совета, всем желающим вступить в рабочие группы необходимо направить заявление на имя председателя координационного совета Владимира Шабалдаса в свободной форме с указанием названия рабочей группы или нескольких рабочих групп», – говорится в сообщении.

Заявление можно направить на почту координационного совета: sovetkorolev@yandex.ru или подать письменное заявление в приемную граждан по адресу: город Королев, улица Октябрьская, дом №4.

Первое заседание совета состоится 24 января.