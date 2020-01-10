РИАМО - 10 янв. В мобильном приложении TikTok были выявлены несколько уязвимостей, через них любой человек мог получить доступ к личной информации пользователей, сообщает Газета.ru.

Об уязвимостях в популярном приложении разработчиков уведомила исследовательская фирма Check Point Research.

«Злоумышленники могли использовать СМС-сообщения с вредоносными ссылками. В случае перехода по ним у мошенников появлялся доступ к учетной записи TikTok, которую они использовали для загрузки видео или изменения настроек», - говорится в сообщении.

Также эксперты отметили, что поддомен Tiktok, расположенный по ссылке https://ads.tiktok.com, был уязвим для атак XSS (это вредоносные скрипты, которые могут внедряться в доверенные веб-сайты).

Разработчики приложения приняли данную информацию во внимание и выпустили обновление, которое позволяет пользователям безопасно использовать TikTok.