РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 янв. Почти 300 посетителей принял филиал музея Победы в подмосковном Красногорске в новогодние праздники, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Почти 300 человек посетили Красногорский филиал музея Победы в новогодние праздники. В экспозиции музея посетителям представили материалы, освещающие темы военного плена и истории антифашистского движения», – говорится в сообщении.

По словам заведующей филиалом Светланы Любенковой, посещаемость музея в новогодние каникулы по сравнению с прошлым годом увеличилась почти в 3 раза.

«В рамках выставки «В Новый год – с надеждой» гости музея познакомились с уникальными экспонатами из фондов музея, рассказывающими о том, как в тылу и на фронте отмечали Новый год. Это фронтовые письма, новогодние выпуски журналов и газет, самодельные елочные игрушки, сделанные в годы Великой Отечественной войны», – заключается в материале.

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