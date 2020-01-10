РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 янв. В микрорайоне Львовский подмосковного Подольска в пятницу заработала универсальная ярмарка продуктов питания и товаров повседневного спроса, она продлится до 12 января, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Тематическая ярмарка для жителей и гостей Подольска открылась 10 января и будет проходить по 12 января 2020 года. В микрорайоне Львовский на улице Железнодорожная, дом №10 предприниматели из разных регионов России представят для реализации продукты питания, товары повседневного спроса, товары легкой промышленности, молочную продукцию, разнообразные сувениры, поделки ручной работы, школьные принадлежности, декор и многое другое», – говорится в сообщении.

Организатор ярмарки – ООО «ЛИБРА».

Ярмарка проводится на основании постановления администрации Подольска. Выставки-ярмарки организуются в целях удовлетворения спроса жителей на различные виды товаров, возможности приобретения их в шаговой доступности и обеспечения горожан качественной сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам.