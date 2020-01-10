РИАМО (КОРОЛЕВ) – 10 янв. В Королеве неизвестные снова открыли несанкционированный переход у железнодорожной станции Подлипки Дачные, сообщил «РИАМО в Королеве» житель города.

В пятницу рабочий заварил несанкционированный переход на станции Подлипки Дачные. Через несколько часов забор был сломан неизвестными.

«Я живу в этом районе. Проходил мимо и увидел, что несколько человек выламывают часть забора, где проходит пешеходный переход», – сказал житель.

По сообщению пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, строительство нового безопасного перехода на 28 километре в районе железнодорожной платформы Подлипки Дачные начнется и завершится в 2020 году.

Переход оборудуют световой и звуковой сигнализациями, а также накопительными площадками и освещением. До конца текущего года будет разработана проектная документация.