РИАМО – 10 янв. Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что к 2030 году общество ждут значительные изменения, а молодое поколение получит серьезное влияние в мире, сообщает Газета.ru.

«Я ожидаю, что к концу десятилетия все большим числом учреждений будут управлять миллениалы», — сказал Цукерберг, добавив, что молодые люди возымеют большее влияние в областях политики, проблем климата, образования и здравоохранения.

Кроме того, по его мнению, в ближайшие годы появятся небольшие социальные платформы, а технологии AR и VR выйдут на новый уровень и создадут эффект присутствия. Люди смогут жить там, где хотят – без переезда.

Социальные сети также помогут устанавливать прямую связь с покупателями – это благоприятно отразится на малом бизнесе.

При этом для частных предпринимателей появится больше возможностей.

Глава Facebook уверен, что малый бизнес получит доступ к тем же технологиям, которые ранее были только у крупных компаний.