РИАМО - 10 янв. С 30 декабря по 1 января пользователи соцсети «Одноклассники» отправили свыше 1 миллиарда поздравлений с помощью виртуальных подарков, посмотрели персональные новогодние видеоролики 1,4 миллиарда раз, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

Также пользователи за эти три дня обменялись 500 миллионами стикеров в сообщениях.

«В канун Нового 2020 года и в новогоднюю ночь в ОК был установлен исторический рекорд по количеству отправленных виртуальных подарков к празднику. За три дня 30, 31 декабря и 1 января пользователи подарили друг другу более 1 миллиарда подарков – в пять раз больше, чем в эти же даты в прошлом году», - говорится в сообщении.

Больше всего виртуальных подарков отправили из Москвы (более 120 миллионов штук). На втором месте - Екатеринбург (57 миллионов штук), затем идет Краснодар (52 миллиона штук).

Наибольшей популярностью пользовались подарки с изображением символа этого года – крысы. Также активно дарили изображение с Дедом Морозом и часами.

Популярность среди пользователей получили и созданные нейросетью соцсети видеоролики с поздравлением. При этом, героями праздничного сюжета стали сами пользователи и их друзья в образе новогодних персонажей: Деда Мороза и лесных зверушек. Данными роликами поделились 5,5 миллионов человек, посмотрели их свыше 1,37 миллиарда раз.

В дни новогодних каникул пользователи отправили в два раза больше сообщений друг другу, чем годом ранее. Причем 22,5 миллиона человек поздравили друзей с помощью стикеров.

Фотолента соцсети стала активно наполняться фотографиями с новогодним контентом после старта праздничного приложения для фотоконкурса со звездами. С предложением поучаствовать в конкурсе обратились Дима Билан, Регина Тодоренко, Елена Темникова, Жанна Бадоева, IOWA и Алексей Ягудин.

Новогодним приложением для фотоконкурса воспользовалось 6 миллионов человек, а 250 тысяч пользователей загрузили минимум одно фото. С 23 по 30 декабря в приложение было загружено более 700 тысяч новогодних фотографий.