РИАМО - 10 янв. Двое студентов МГИМО из Казахстана стали подозреваемыми в избиении сына сатирика Михаила Жванецкого, сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в Москве. В результате потасовки пострадал 24-летний Дмитрий Жванецкий и его друг.

«Молодые люди отдыхали в ресторане «Цыцыла», недалеко от парка Победы, около которого на них напали двое неизвестных», - говорится в материале.

В результате нападения Жванецкий-младший получил несколько синяков, а его приятеля госпитализировали со сломанным носом. У молодых людей также украли небольшую сумму денег и наручные часы.

После случившегося друзья подали заявление в полицию. Спустя день сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемых в нападении, которыми оказались студенты МГИМО, приехавшие из Казахстана. Один подозреваемый признался в содеянном, его задержали. Второго отпустили под подписку о невыезде.

Студенты рассказали, что драка произошла из-за ссоры в состоянии опьянения. Сейчас следователи выясняют, кто стал зачинщиком потасовки.

Сам Михаил Жванецкий воздержался от комментирования данного инцидента.