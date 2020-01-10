РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 янв. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий вручил знаки отличия «За службу и доблесть» и «Благодарю», а также почетные грамоты начальнику и трем сотрудникам МУ МВД России «Люберецкое», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В пятницу глава Люберец принял участие в совещании по итогам работы управления за 2019 год.

«Искренне благодарен начальнику управления Евгению Романцеву и всему личному составу за добросовестное выполнение своих обязанностей. Уверен, люберчане могут не беспокоиться о своей безопасности. Спасибо за наше спокойствие! Спасибо за вашу службу!» – сказал Ружицкий.

По информации пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое», в 2019 году на территории обслуживания управления зарегистрировано 3529 преступлений, в том числе 1914 преступлений по линии криминальной полиции и 1615 преступлений по линии охраны общественного порядка.

В структуре преступности сократилось количество умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, грабежей, разбойных нападений, краж компетенции криминальной полиции, а также квартирных краж и краж транспортных средств.

По итогам года достигнуты положительные результаты по раскрытию убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований.