РИАМО - 10 янв. Гарри Хейнс умер в 27-летнем возрасте, сообщает Газета.ru.

Хейнс ушел из жизни 7 января, похоронят его 12 января.

«Он боролся с психическим заболеванием и зависимостью», - сказала мать Хейнса, актриса Джейн Бэдлер.

Она добавила, что он будто яркий огонь быстро погас.

Хейнс обрел популярность, снявшись в сериале «Американская история ужасов». Еще он сыграл различные роли в сериалах «ОА» и «Подлый Пит». Одна из последних его ролей была главная в фильме «Лулу».