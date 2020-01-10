РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 янв. Мастер-класс по лоскутному шитью «Яркий лоскуток» проведут 11 января в поселке Малаховка подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Мероприятие проводится в рамках губернаторской программы «Активное долголетие».

«11 января в культурно-досуговом центре «Союз» состоится мастер-класс по лоскутному шитью «Яркий лоскуток». Лоскутное шитье – это возможность создавать красоту, а главное – наслаждаться этим поистине волшебными процессом», – говорится в сообщении.

Начало мастер-класса в 12:00. КДЦ «Союз» находится по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом №2.