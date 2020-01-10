РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 10 янв. Пять видов бесплатных занятий смогут посетить пожилые жители Домодедова 11 января в рамках программы «Активное долголетие в Подмосковье», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Топ-5 бесплатных занятий на эту субботу для жителей Домодедова старшего поколения. Дыхательная гимнастика: с 08:00 до 09:30 на улице Гагарина, строение 1А, ГПЗ «Константиново», телефон: 8(496)793-28-52; с 09:00 до 10:00 на улице Текстильщиков, дом №6А, телефон: 8(496)793-28-52», – говорится в сообщении.

Также в парке «Елочки» с 12:00 до 13:00 пройдут занятия по компьютерной грамотности. Уточнить информацию и записаться можно по телефону 8(496)793-03-43; а с 13:00 до 15:00 там же пройдут занятия по пению. Телефон для справок: 8(496)793-28-50.

Кроме того, занятия по пению пройдут еще с 18:00 до 20:30 в Константиновском СДК по адресу: поселок ГПЗ Константиново, улица Гагарина, дом №1А. Телефон: 8(496)793-28-50.

В ГДК «Авиатор» с 17:00 до 19:00 жители старшего поколения смогут позаниматься танцами. Адрес: микрорайон Авиационный, площадь Гагарина, дом №1. Телефон: 8(496)793-28-50.

С 8:00 до 9:30 в Константиновском СДК, а с 9:00 до 10:00 по адресу: улица Текстильщиков, дом №6А (КЦСОР «Домодедовский») пройдут занятия по йоге. Телефон: 8(496)793-28-52.

Записаться на занятия можно через мобильное приложение «Соцуслуги». В приложении следует перейти в раздел «Долголетие в Подмосковье», выбрать Домодедово, организацию ГБУС МО «КЦСОР «Домодедовский», интересующую активность и нажать кнопку «Продолжить».