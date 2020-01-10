РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 янв. Девятиэтажный дом возвели в составе ЖК «Ильинские луга» в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Заключение о соответствии требованиям проектной документации выдано корпусу №41, возведенному на территории ЖК «Ильинские луга» в городском округе Красногорск», – говорится в сообщении.

Объект построен вблизи поселка Ильинское-Усово. Площадь 9-этажного жилого дома составляет 6 тысяч квадратных метров. Новостройка рассчитана на 88 квартир.

На прилегающей территории выполнены все необходимые работы по благоустройству. В проекте учтены требования доступности для маломобильной группы населения. Застройщиком жилого дома выступает ООО «Град Олимп».

«Дом получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.