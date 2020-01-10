РИАМО - 10 янв. По требованию Минэкологии прекращен незаконный сброс сточных вод из многоквартирных домов в деревне Малые Горки Наро-Фоминского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

О нарушении природоохранного законодательства в министерство сообщила жительница деревни.

«Проверка показала, что жилищно-строительный кооператив «Мой дом», эксплуатирующий локальные очистные сооружения, проложил от них подземный пластиковый трубопровод, по которому неочищенные стоки сбрасывались на открытый грунт и, в том числе, на водосборную площадь пруда», – отмечается в материале.

ЖСК оштрафовали на 101 тысячу рублей. Кооператив также получил представление с требованием устранить нарушения природоохранного законодательства.

Повторная проверка показала, что требования министерства выполнены: трубопровод затампонировали и демонтировали, откачку и вывоз сточных вод производит специализированная организация.