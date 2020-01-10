РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 янв. Первенство Московской области по мини-футболу пройдет 11 января в Люберцах, соревнования состоятся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Люберецкий», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Игры пройдут среди футбольных команд ФСШ «Звезда» (Люберцы) и КСШОР (Люберцы). В 14:00 на стадионе встретятся ребята 2007 года рождения, в 15:00 – футболисты 2006 года рождения», – говорится в сообщении.

ФОК «Люберецкий» находится по адресу: улица 8 Марта, дом №6А.