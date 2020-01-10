РИАМО - 10 янв. Опубликован полный перечень участков дорог Подмосковья, на которых в январе 2020 года будут размещены передвижные комплексы фотовидеофиксации, стационарные комплексы отмечены на интерактивной карте, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Обычно такие комплексы меняют свое местоположение каждый месяц. Их перемещают на самые интенсивные и аварийные участки дорог.

«На сайте министерства опубликован полный список мест установки комплексов. Стационарные комплексы отмечены на интерактивной карте, которая доступна для пользователей с момента введения системы в 2017 году», - говорится в материале.

Кроме того, для удобства граждан опубликован полный список передвижных комплексов. Он обновляется ежемесячно.

С полным списком камер на дорогах Подмосковья можно ознакомиться по ссылке.