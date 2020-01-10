РИАМО - 10 янв. Из-за сохранения теплой и достаточно влажной погоды в лесах Подмосковья продолжается сезон сбора зимних опят (Flammulina velutipes), говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«У гриба есть одна интересная особенность – его клетки, разрушенные при промерзании, снова срастаются и восстанавливаются, как только температура воздуха становится выше нуля. Поэтому в зимние оттепели можно увидеть шляпки фламмулины, выглядывающие прямо из-под снега», - отмечается в материале.

Собирать зимние опята можно и в мороженом виде, так как после оттаивания гриб нисколько не потеряет своих вкусовых качеств.

Часто такие грибы растут не под деревом, а на нем на высоте порядка 3 метров.