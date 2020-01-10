РИАМО – 10 янв. Международные правозащитные организации призвали компанию Google пересмотреть политику предустановки приложений на телефоны с ОС Android и разрешить пользователям удалять такие приложения, сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей.

Письмо направили гендиректору Alphabet Inc Сундару Пичаи. В обращении указывается, что пользователи смартфонов на Android не могут полностью удалить предустановленные приложения, что делает пользователей уязвимыми в вопросах сбора и передачи личных данных.

«Конфиденциальность не может быть роскошью, предлагаемой только тем людям, которые могут себе это позволить», — говорится в письме.

По мнению правозащитников, Google должна сделать так, чтобы пользователи Android могли удалять предустановленные приложения. Разработчиков ОС призвали улучшить механизм обновления предустановленного программного обеспечения.