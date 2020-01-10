РИАМО (МЫТИЩИ) – 10 янв. Строительство дома с подземным паркингом завершили в ЖК «Ярославский» в подмосковных Мытищах, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В ЖК «Ярославский» достроен жилой корпус №41 с подземным паркингом. Объекту, расположенному в микрорайоне 16 города Мытищи, выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации. Общая площадь жилого корпуса составляет 83,3 тысячи квадратных метров. В новостройке к заселению готовы 1093 квартиры», – говорится в сообщении.

Придомовая территория благоустроена, установлены детская и спортивная площадки. Объект отвечает современным требованиям доступности для маломобильных групп населения. Подземный паркинг площадью 7,7 тысячи квадратных метров, рассчитан на 294 машино-места.

«После получения ЗОС, застройщик готовит пакет документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщиком является ООО «Загородная Усадьба».