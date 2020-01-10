РИАМО - 10 янв. Москва оказалась в топ-5 лучших городов мира для жизни по данным рейтинга международной консалтинговой компании Resonance Consultancy, сообщает «Интерфакс».

Рейтинг Best Cities был опубликован 7 января. Согласно ему, вместе с Москвой в пятерке лучших оказались Нью-Йорк, Лондон, Париж и Токио, которые заняли с первого по четвертое место соответственно.

«Москва поднялась на пятое место и оставила позади Дубай, Сингапур, Барселону, Лос-Анджелес, Рим», – сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он добавил, что рейтинг 100 ведущих городов мира был составлен по шести критериям, в пяти из которых столица показала себя как хорошо развивающийся город.

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов отметил, что наибольший рост произошел в категориях «Экономическое процветание», где Москва продлилась с 117 до 20 места, «Место жительства», где оценивались климат, безопасность, городская среда, «Времяпрепровождение» – культурный отдых, «Популяризация» – популярность в интернете, «Продукт» – инфраструктура и достопримечательности.