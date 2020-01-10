РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 янв. В подмосковном Подольске с 30 января по 2 февраля пройдет международный фестиваль-конкурс национальных культур и искусств «Карусель-Земля» – «Град мастеров-Подольск», в нем примут участие творческие коллективы и исполнители из городов и регионов России и зарубежных стран, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Международный фестиваль-конкурс национальных культур и искусств «Карусель-Земля» – «Град мастеров-Подольск» пройдет с 30 января по 2 февраля в Доме культуры имени Карла Маркса. Активное участие в конкурсе примут детские, юношеские, молодежные и взрослые творческие коллективы и исполнители из городов и регионов России и зарубежных стран, а также юные авторы от 5 лет и старше, самостоятельно занимающиеся художественным творчеством», – говорится в сообщении.

В рамках фестиваля запланированы конкурсные выступления в номинациях: «Вокал», «Моя семья», «Искусства нить нам дарит жизнь», «Марш-парад» и «Хореография»,показы спектаклей и прослушивания чтецов в номинации «Театральное искусство», выставка-конкурс художественного и декоративно-прикладного искусства «Мир моими глазами» и многое другое.

Целью международного фестиваля-конкурса является выявление и поддержка талантливых педагогов, коллективов и исполнителей, а также сохранение культурного многообразия России, воспитание в современных детях чувства патриотизма и любви к Родине – ее обычаям, историческим и культурным традициям.

Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры Московской области, Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» и других.