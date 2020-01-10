РИАМО - 10 янв. В результате столкновения маршрутного такси и грузового автомобиля на трассе в подмосковном Домодедове три человека получили травмы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Около 15:00 на 188-м километре автодороги А-107 ММК (городской округ Домодедово) произошло столкновение маршрутного транспортного средства, двигавшегося в сторону Москвы, и грузового автомобиля», – говорится в сообщении.

В результате ДТП три человека получили телесные повреждения. В данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия выясняются.