РИАМО – 10 янв. Международный союз конькобежцев (ISU) поднял технический минимум для женщин-участниц чемпионата мира по фигурному катанию, изменения действуют только для женщин-одиночниц, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Для участия на турнире в Монреале, Канада, фигуристки должны набрать за короткую программу от 30 баллов, за произвольную — от 50», — говорится в сообщении.

Изменения касаются только женского одиночного катания.

На прошлогоднем чемпионате мира только шесть фигуристок не смогли набрать 50 баллов после произвольной программы.