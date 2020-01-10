РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 янв. На территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» в минувшем году зафиксировано более 650 преступлений, связанных с оборотом наркотических средств, сообщил начальник штаба МУ МВД России «Люберецкое» Станислав Жигалов.

В пятницу в МУ МВД России «Люберецкое» подвели итоги работы сотрудников за 2019 год.

«Одной из важнейших задач сегодня является борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. По итогам 2019 года на 16,3% улучшены результаты работы по выявлению оборота наркотиков. В 2019 выявили таких преступлений 656, а в 2018 – 564, в том числе на 23% больше выявлено фактов сбыта наркотических средств», – сказал Жигалов.

Он отметил, что в 2019 году выявлены три организованные группы, причастные к незаконному обороту наркотиков, а также один притон для потребления наркотических средств.