РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 10 янв. В новогодние праздники городской парк культуры и отдыха «Елочки» посетила 51 тысяча жителей Домодедова, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«За прошедшие праздники парк «Елочки» посетила 51 тысяча домодедовцев», – говорится в сообщении.

В парке в праздничные дни прошло множество мероприятий, в числе которых «Забег обещаний», празднование Рождества, развлекательные программы для детей и другие.