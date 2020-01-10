РИАМО - 10 янв. Причиной жесткой посадки самолета российской авиакомпании Nordwind Airlines в турецкой Анталье стал сдвиг ветра, сообщается на сайте авиакомпании.

«При выполнении рейса без пассажиров N4 1801 Москва – Анталья, при уходе на второй круг из-за сдвига ветра произошло грубое приземление в аэропорту Антальи, с дальнейшим уходом и благополучным приземлением», – говорится в сообщении.

На борту находился только экипаж воздушного судна. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее ТАСС сообщал, что пилоты самолета A321-200, выполнявшего рейс из Москвы, запросили экстренную посадку в Анталье из-за задымления. Во время приземления одно из шасси самолета от удара деформировало фюзеляж.