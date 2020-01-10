РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 янв. На территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» в минувшем году зафиксировали 112 краж транспортных средств, сообщил начальник штаба МУ МВД России «Люберецкое» Станислав Жигалов.

В пятницу в МУ МВД России «Люберецкое» подвели итоги работы сотрудников за 2019 год.

«Более одной трети из числа зарегистрированных преступлений составляют кражи чужого имущества. В 2019 году зафиксирован рост краж на 2,2%, при этом количество совершенных квартирных краж возросло на 17,6%. В 2019 краж произошло 187, а в 2018 – 159. Несмотря на некоторое снижение числа хищений автотранспорта, их количество остается значительным. В 2019 году похищено 112 транспортных средств», – сказал Жигалов.

По его словам, в настоящее время одним из самых распространенных видов преступлений является мошенничество.

«На территории обслуживания нашего управления совершено 174 преступления (мошенничества – ред.), что больше чем в 2018 году на 31,8%», – заключил Жигалов.