РИАМО (МЫТИЩИ) – 10 янв. Пенсионеры Мытищ познакомились с техникой бумагокручения – квиллингом, сообщается на сайте администрации городского округа.

Мероприятие прошло 9 января в рамках программы «Активное долголетие».

«В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» прошло ознакомительное занятие в клубе «БРИЗ» на базе библиотеки №3 городского округа Мытищи. Представители серебряного возраста знакомились с техникой бумагокручения – квиллингом», – говорится в сообщении.

С 2013 года на базе библиотеки №3 успешно работает клуб «Родник». С этого года свою работу начал клуб «БРИЗ».

Заведующая библиотекой Любовь Шмелева отметила, что члены клуба «Родник» проводят лектории, тематические встречи и литературно-музыкальные мероприятия, а «БРИЗ» – это мастер-классы на самые разные темы и спортивные активности.

«БРИЗ» расшифровывается как «бодрость, радость и здоровье». Основная цель клуба – дать возможность старшему поколению развиваться, совершенствоваться и открывать для себя новые увлечения.