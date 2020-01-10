РИАМО – 10 янв. Самолет российской компании Nordwind, совершивший жесткую посадку в аэропорту Антальи, летел без пассажиров, никто из экипажа не пострадал, сообщает ТАСС.

Ранее пилоты самолета A321-200, выполнявшего рейс из Москвы, запросили экстренную посадку в Анталье из-за задымления.

«Он (самолет – ред.) летел без пассажиров, пострадавших нет, есть только технические повреждения борта», — говорится в сообщении.

Во время приземления одно из шасси самолета от удара деформировало фюзеляж.