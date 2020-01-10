РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 10 янв. Около 10 километров линий наружного освещения появится на дорогах в Домодедове до конца января, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«До конца января в Домодедове загорятся порядка 10 километров новых линий наружного освещения: в селе Мартыновское на дороге Каширское шоссе – Барыбино – Кишкино – Большое Алексеевское, в микрорайоне Востряково на дороге Каширское шоссе – микрорайон Авиационный – МКАД – Аэропорт Домодедово, на Домодедовском шоссе М-2 «Крым» – Павловское», – говорится в сообщении.

Также линии наружного освещения появятся на дороге ММК – Шахово – Гальчино – Сырьево и на транспортной развязке Каширского шоссе 35,44 километра возле производственно-логистического комплекса «Северное Домодедово».