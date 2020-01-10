РИАМО - 10 янв. В Троицке на 42 километре Калужского шоссе прекратили проект по строительству административного комплекса с апартаментами, так как инвестор не приступил к работам на участке, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

На заседании 26 декабря 2019 года Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, которую возглавляет мэр столицы Сергей Собянин, решила прекратить реализацию инвестиционного проекта на земельном участке в Троицке.

«В связи с тем, что компания так и не приступила к освоению земельного участка, договор аренды был расторгнут в одностороннем порядке. Соответствующее уведомление будет направлено арендатору», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

На этом участке инвестор планировал построить административный комплекс с апартаментами площадью свыше 24 тысяч квадратных метров.

Пятова добавила, что вопрос дальнейшего использования земельного участка будет прорабатываться.