РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 10 янв. За 12 месяцев 2019 года в городском округе Домодедово раскрыли около 60 преступлений в сфере сбыта наркотиков, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

В администрации Домодедова в пятницу подвели итоги работы УМВД России по городскому округу за 2019 год.

«Число выявленных преступлений по факту сбыта наркотиков и сильнодействующих психотропных веществ составило 93, что меньше, чем в прошлом году на 8%. За 12 месяцев 2019 года раскрыто 59 сбытов наркотиков, что меньше, чем в прошлом году на 18%. Между тем процент раскрываемости по данному преступлению у нас существенно выше, чем областной», – сказал начальник УМВД России по городскому округу Домодедово Юрий Бойко.

Он также добавил, что в 2019 году выявлены четыре случая регистрации и содержания наркопритона на территории Домодедова. Это самый высокий результат в Московской области.

На подведении итогов оперативно-служебной деятельности УМВД России по городскому округу присутствовали председатель совета депутатов Домодедова Леонид Ковалевский, начальник УМВД России по городскому округу Юрий Бойко, городской прокурор Василий Антонов-Романовский, начальник управления организации дознания ГУ МВД России по Московской области Олег Филипенко, офицеры и сержанты УМВД России по городскому округу Домодедово.