РИАМО - 10 янв. Работу столичной инфраструктуры в дни новогодних каникул круглосуточно обеспечивали коммунальные и пожарно-спасательные службы, энергетики, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.

«В дни новогодних праздников была организована круглосуточная работа штаба комплекса городского хозяйства Москвы, приняты необходимые меры по организации бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства. Аварийных отключений потребителей не допущено», - сказал Бирюков.

Порядка 1,5 тысяч аварийно-восстановительных бригад дежурили в городе на случай ЧП. Среди них были энергетики, газовые специалисты и другие. Бригады были оснащенных свыше 1,4 тысячи единиц спецтехники. На случай возникновения ЧП с электроснабжением объекта города подготовили более 2,5 тысяч аварийных источников электричества.

Заммэра добавил, что улицы мегаполиса на праздниках украсили свыше 4 тысяч объектов: световые тоннели, навесы из гирлянд, арки и светящиеся шары и другие объемно-декоративные декорации. Также на всей территории столицы установили более тысячи больших украшенных елок.

На новогодних каникулах работали порядка 2 тысяч объектов зимнего отдыха. Можно было покататься на 212 катках с искусственным льдом, посетить более 1,7 тысячи спортплощадок. А еще скатиться на лыжах или сноубордах с пяти склонах на территории мегаполиса.

Власти города контролировали уборку территорий, где проходили народные гуляния, в первую очередь – это пешеходные зоны и объекты зимнего отдыха в Москве.

Бирюков уточнил, что особое внимание уделили вопросам обращения с пиротехникой. В дни новогодних каникул специалисты проконтролировали свыше 150 объектов, которые хранят и продают салюты, фейерверки и подобные изделия. Также городские пожарные и спасатели обеспечили безопасность на пиротехнических шоу.