РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 янв. Библиотека имени Есенина в Люберцах 12 января вновь объединит поклонников кинематографа, здесь пройдет кинопоказ фильма «Времена года», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«На кинопросмотр соберутся участники местного клуба любителей классического искусства «Под сенью муз», а также все неравнодушные к кино люди. Вместе они посмотрят и обсудят фильм Михаила Казиника «Времена года», – говорится в сообщении.

Начало мероприятия в 14:00. Адрес библиотеки: улица Волковская, дом №5А. Вход свободный.