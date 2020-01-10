РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 янв. Школьники Подольска представят свои сказки о безопасном поведении на железной дороге с 13 по 31 января в рамках литературно-творческого конкурса, сообщается на сайте администрации горокруга.

Городской литературно-творческий конкурс «Сказка – ложь, да в ней намек – безопасности урок» по профилактике безопасного поведения несовершеннолетних на железной дороге пройдет в Доме детского творчества «Контакт» микрорайона Климовск с 13 по 31 января.

«Активное участие в нем примут обучающиеся 5-11 классов образовательных учреждений округа. Дети представят сказки, описывающие различные ситуации, связанные с безопасностью на железной дороге», – говорится в сообщении.

Целью мероприятия является формирование у обучающихся знаний, умений, навыков безопасного поведения на железной дороге.