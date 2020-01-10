РИАМО – 10 янв. В Москве сотрудников бюро медико-социальной экспертизы заподозрили в незаконном признании инвалидами 238 человек, ущерб Пенсионному фонду и бюджету столицы от их действий составил свыше 199 миллионов рублей, сообщает РБК.

«Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности. <…> Решение было принято по результатам фиктивной медико-социальной экспертизы», – отмечается в материале.

Сотрудники бюро на самом деле не получили объективных данных, которые бы подтвердили нарушения здоровья граждан для признания их инвалидами. При этом граждане после экспертиз обратились в территориальные органы ПФР и органы соцзащиты за получением пенсий и единой денежной выплаты.

«Из средств Пенсионного фонда им было выплачено более 144 миллиона рублей, а из бюджета Москвы — 53,8 миллиона. Общая сумма ущерба превысила 199,9 миллиона рублей», – отмечается в сообщении.

Комиссия учреждения позже провела собственное служебное расследование и признала решение об инвалидности недействительным. Возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).