РИАМО - 10 янв. Чемпионат и первенство Московской области по горнолыжному спорту состоятся в Дмитровском городском округе 13-15 января, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

«Мероприятия пройдут в центре активного отдыха «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева». Чемпионат проведут среди мужчин, женщин, юниоров, юниорок 16 лет и старше по дисциплине слалом», – говорится в сообщении.

С 14 по 16 января соревнования проведут среди юниоров и юниорок 16-20 лет по дисциплине слалом на первенство Московской области. Также состоятся традиционные соревнования «Мемориал Александра Жирова» среди мужчин и женщин по дисциплине слалом.

Центр активного отдыха «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева» – старейший горнолыжный курорт Подмосковья, а также традиционная тренировочная база сборных России по горным лыжам и сноуборду.

На территории площадью 95 гектаров расположены девять горнолыжных трасс, освещенная трасса для беговых лыж, трасса для тюбингов, гостиничный комплекс, домики-шале, мини спа-центр, каток, несколько спортивных площадок и многое другое.