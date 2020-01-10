РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 янв. Жителей Балашихи приглашают отпраздновать Старый Новый год в Пестовском парке 12 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Праздничную программу, приуроченную к Старому Новому году, проведут для жителей в Пестовском парке в микрорайоне Железнодорожный Балашихи 12 января. Гостей ждет интерактивная программа для детей, которую проведут аниматоры, а также песни и танцы. Начало праздника в 15:00», – говорится в сообщении.

В организации мероприятия примут участие творческие коллективы Дома культуры «Радуга».

Пестовский парк расположен в микрорайоне Железнодорожный в границах улиц Пионерская, Луговая и Советская.