РИАМО - 10 янв. За новогодние праздники столичным метро и Московским центральным кольцом воспользовались более 32 миллионов пассажиров, что на 1,7 миллиона человек (5,5%) превышает количество пассажиров в праздничные дни января в 2019 году, сообщается на сайте подземки.

«В саму новогоднюю ночь метро и МЦК работали бесплатно и круглосуточно. Поезда перевезли свыше 685 тысяч человек — больше, чем население Иркутска. Бесперебойную работу Мосметро и МЦК обеспечили свыше 10 тысяч сотрудников», — говорится в сообщении.

В последний день 2019 года метро и МЦК воспользовались 5,3 миллиона человек (на 37,8% больше, чем 31 декабря 2018 года).

Перед Рождеством метро и МЦК работали до 02:00. 6 января поездки в подземке и по МЦК совершили свыше 4,4 миллиона пассажиров, что на 9,9% больше, чем в Сочельник 2019 года.

Перед праздниками в метро запустили 20 новогодних поездов. Их пассажирами стали более 4,6 миллиона человек. Кроме того, в метро к Новому году запустили праздничную почту. Пассажиры могли отправить письма через ящики на информационных стойках «Живое общение». Так, было отправлено почти 3 тысячи писем Деду Морозу, более 6 тысяч писем пассажиры отправили свои друзьям.

На станциях «Пушкинская», Курская», «Маяковская» и «Площадь Революции» можно было сделать фотографии с эффектом «заморозки времени». Пассажиры сделали около 14 тысяч таких снимков в специальных фотозонах. Дети получили от Московского метрополитена более 25,5 тысяч толстовок, футболок, чашек, брелоков и карт «Тройка» и других подарков.

Между станцией МЦК «Лужники» и станцией метро «Спортивная» до 15 января работает каток с искусственным льдом. На нем уже покатались более 4 тысяч человек.

В праздники работали более 100 инспекторов Центра обеспечения мобильности, которые помогали пассажирам в поездках. В новогоднюю ночь сотрудники ЦОМП работали на 15 станциях рядом с популярными местами для гуляний.