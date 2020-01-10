РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 янв. Конкурс лэпбуков среди учащихся школ подмосковного Подольска «Играем вместе в народные игры» начнется 14 января, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Конкурс лэпбуков «Играем вместе в народные игры» стартует в Доме детского творчества «Контакт» во вторник, 14 января. Активное участие в нем примут учащиеся 1-11 классов всех общеобразовательных учреждений округа. Среди номинаций: «Огородные дела, где еда без вреда», «Делу время, потехе – час», «Жили-поживали, добра наживали», – говорится в сообщении.

Лэпбук – это самодельная интерактивная папка с кармашками, дверками, окошками, подвижными деталями, которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-то определенной теме. Создание лэпбука поможет ребенку закрепить и систематизировать изучаемый материал.

Целью конкурса является выявление, обобщение и распространение педагогического опыта работы и применения новых технологий в условиях федерального государственного образовательного стандарта через методику создания лэпбуков.