РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 янв. Будущие родители 11 января смогут посетить акушерское отделение городской больницы №1 подмосковного Красногорска и познакомиться с врачами, говорится в сообщении пресс-службы медучреждения.

«В субботу (11 января – ред.) в 10:00 в роддоме состоится день открытых дверей. В программе: экскурсия по роддому, знакомство с врачами. Практикующие акушеры-гинекологи и врачи-неонатологи ответят на вопросы, волнующие будущих родителей», – говорится в сообщении.

Встреча гостей – возле приемного отделения. Акушерское отделение расположено по адресу: Красногорск, улица Карбышева, дом №2.