РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 янв. Жители подмосковного Красногорска 11 января смогут пройти тренинг по партнерским родам в акушерском отделении городской больницы №1, говорится в сообщении пресс-службы медучреждения.

«Тренинг по партнерским родам – 11 января. Начало в 11:30. Это будет не просто теоретическое занятие, а практическое», – говорится в сообщении.

Вместе с психологом акушерского отделения Марией Малышевой можно будет отработать взаимодействие в родах, попрактиковать приемы обезболивающего массажа и правильное дыхание в родах.

«Самое главное, во время занятия мужчины смогут узнать, чем и как они могут помочь (морально и физически) своей партнерше во время родов», – добавляется в материале.

Приходить следует в удобной свободной одежде. Тем, кто не хочет заниматься в носках, стоит захватить сменную обувь.

Занятия пройдут в зале ЛФК женской консультации по адресу: Красногорск, улица Карбышева, дом №2А.