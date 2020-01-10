РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 янв. Жительница многоквартирного дома №19 по улице Карбышева в подмосковном Красногорске Наталия Кожбакова при очистке фильтра холодной воды обнаружила в нем червей.

«В июле 2019 года мы заменили трубы, которым было, наверное, более 40 лет, на новые. То есть у нас сейчас все трубы в туалете и ванной новые, кроме тех, что принадлежат ЖЭУ, их мы не трогали. Также заменили полностью канализационный стояк. Естественно, спустя какое-то время, примерно через месяц, мы решили проверить фильтры, которые встроены в наши трубы, и обнаружили вот такие неприятные вещи – червяков», – пояснила Кожбакова корреспонденту «РИАМО в Красногорске».

Она отметила, что фильтры чистит и промывает практически каждую неделю. Чаще приходится чистить фильтр холодной воды.

«Из-за качества воды сетка, которая там стоит <…>, стала забиваться – камнями, слизкой ржавчиной, и мы также неоднократно стали обнаруживать там вот таких «жителей». Я так понимаю, что они уже мертвые. Сначала, конечно, непонятно было, что это такое и как вообще они туда могли попасть», – добавила женщина.

Городской портал «РИАМО в Красногорске» попросил прокомментировать ситуацию представителя АО «Водоканал».

«По адресу: Красногорск, улица Карбышева, дом №19 наши начальник службы, эколог, а также представители управляющей компании, СЭС и управления ЖКХ администрации горокруга сделали забор воды. По внешнему виду личинок не обнаружено. Образец воды отвезли на анализ в санэпидстанцию, результаты будут готовы в понедельник-вторник», – сказал директор АО «Водоканал» Петр Шейкин.