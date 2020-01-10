РИАМО - 10 янв. Подмосковным спасателям удалось освободить застрявшего в металлической батарее трехлетнего мальчика, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

Инцидент произошел в поселке Верея Орехово-Зуевского городского округа. На место происшествия оперативно прибыла дежурная смена спасателей.

«Первым делом мы успокоили ребенка и рассказали ему, как будем действовать. Загородив мальчика специальными щитами и перекрыв воду, с помощью гидравлического инструмента попытались освободить его, но батарея не поддавалась. Тогда приняли решение с помощью «бензореза» выпилить кусок секции», – сказал спасатель Владимир Лузгин.

В результате операции ребенок не пострадал, медицинская помощь ему не потребовалась. Родители выразили огромную благодарность в адрес спасателей.

Лузгин рассказал алгоритм действий в подобных случаях.

«Если у ребенка застряла рука или нога в секции батареи, звоните в экстренные службы и по возможности перекройте воду. Смочите тряпку или полотенце холодной водой и приложите к застрявшей части тела. Успокойте ребенка и попытайтесь повернуть конечность в то положение, в котором она попала в батарею. В некоторых случаях может помочь мыльный раствор», – отметил спасатель.