РИАМО - 10 янв. План по выводу неэффективных унитарных предприятий государственной и муниципальной собственности с конкурентных рынков перевыполнили в Московской области в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы имущественных отношений Подмосковья.

Работа по развитию конкуренции ведется в регионе с 2015 года. Убыточными являются предприятия, которые не ведут социально значимой деятельности, дублируют деятельность друг друга и находятся в сферах, где присутствие государства не обязательно.

«В соответствии с утвержденными стандартами развития конкуренции, к концу 2019 года Подмосковье должно было выйти на целевые показатели - сократить 77% ГУПов и 64% МУПов региона. На сегодняшний день Минмособлимущество перевыполнило установленные показатели. За четыре года ликвидированы 79% ГУПов и 65% МУПов», - сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

По его словам, на данный момент на территории Подмосковья функционирует 22 государственных унитарных предприятия и 340 государственных унитарных предприятий.

«От унитарных предприятий освобождены рынки торговли, архитектуры, ритуальных услуг, социально-бытового обслуживания, наружной рекламы, туризма, связи, пассажироперевозок, культуры. Эти ниши освобождены для малого и среднего бизнеса, который сможет предложить качественные услуги населению», - отметил Коган.

Он напомнил, по итогам 2018 года Подмосковье занимает третье место по уровню содействия развитию конкуренции.

Власти городских округов Можайский, Волоколамский, Дубна и Раменский считаются лидерами по сокращению убыточных предприятий, в этих муниципалитетах ликвидировано свыше 80% МУПов.

Власти Подмосковья намерены продолжить работу по выводу предприятий с конкурентных рынков в течение ближайших 3-5 лет. Число государственных унитарных предприятий в Подмосковье сократится до двух, а муниципальных - до 71.