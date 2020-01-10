РИАМО - 10 янв. Строительство Северо-Восточной хорды планируют полностью завершить в 2022 году, возведение хорд — это один из важнейших проектов дорожного строительства в Москве, сообщил первый заместитель руководителя департамента строительства столицы Петр Аксенов.

«Северо-Восточная хорда – сложный масштабный проект. На данный момент остался один участок, который пока не реализуется, – это участок на территории «Лосиного острова». Все остальные участки СВХ уже завершены или находятся в стадии строительства. Ведется активное строительство предпоследнего участка от Дмитровского до Ярославского шоссе», - сказал Аксенов в интервью телеканалу «Москва 24».

Он также подчеркнул, что возведение хорд — это один из важнейших проектов дорожного строительства в Москве. С введением в эксплуатацию их новых участков за счет расширения дорог и бессветофорного движения дорожная ситуация улучшается на 15-30%.

При этом в столице обеспечивают и удобства для пешеходов. Так, с 2011 года было возведено 227 надземных и подземных пешеходных переходов.

По словам Аксенова, также очень важными являются модернизация и строительство новых развязок на пересечении с МКАД. На сегодняшний день уже модернизировано 16 развязок, при этом три построены с нуля. В ближайшие три года ожидается завершение строительства еще пяти развязок.