РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 янв. В подмосковном Подольске 45-летний местный житель устроил тройное столкновение машин и попал в больницу с переломом руки, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель пресс-службы УМВД России по Подольску.

«10 января автомобиль Kia Clarus под управлением местного жителя 1975 года рождения, двигаясь по улице Кирова в сторону улицы Клемента Готвальда, в районе дома №54 выехал на полосу встречного движения. В результате столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Chevrolet Cobalt, который врезался во внедорожник Volvo XC90», – сказал представитель.

Он отметил, что водитель Kia Clarus госпитализирован в Подольскую центральную городскую больницу с переломом локтевой кости, остальные участники ДТП проходят медицинское обследование в целях установления степени причиненного вреда здоровью.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.